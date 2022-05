CDSHotels diversifica l'offerta con il Marelive in Salento

11:13

"CDSHotels amplia il suo portfolio con l'ingresso del 4 stelle Marelive di Torre Sant'Andrea Melendugno, tra le spiagge del Salento. La new entry rende ancora più differenziata la linea di prodotto dedicata agli hotel firmata dalla catena alberghiera pugliese. Fioravante Totisco, amministratore unico di CDSHotels, ha spiegato: "Siamo molto lieti di annunciare l'ingresso di una nuova nuova struttura di design nella collezione di alberghi che compongono il nostro network; questa operazione risponde appieno alla strategia promossa dal nostro gruppo, volta ad ampliare e diversificare l'offerta di prodotto per intercettare le richieste della clientela e divenire punto di riferimento per le vacanze balneari in Puglia e nel Sud Italia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)