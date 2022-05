Siramani, più voli verso le Canarie con Binter

15:31

Siramani potenzia i collegamenti verso le Canarie con Binter. Dal 2 luglio il vettore volerà ogni sabato da Firenze verso tutte le isole dell’arcipelago attraverso il proprio hub di Gran Canaria, con tariffa unica per tutte le destinazioni.

“Siamo felici della collaborazione con un tour operator di nicchia come Siramani in occasione dell’apertura della rotta di Binter da Firenze alle Canarie – commenta in una nota Piercarla Lai, sales e marketing manager di TAL Aviation Italy, gsa di Binter per l’Italia – avvalerci della preziosa collaborazione di un operatore di nicchia che da tempo è specializzato sulle Canarie per il medio raggio per noi è di sicuro un valore aggiunto”.



“L’accordo con Binter - aggiunge Alessandro Ragusa, ceo di Siramani - nasce da una specifica strategia volta ad una sempre maggiore capillarità nel servire quante più aree d’Italia con voli verso le nostre destinazioni soprattutto del medio raggio”.