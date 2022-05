Massimo Diana, Ota Viaggi: “Obiettivo X centrato”

14:00

Obiettivo centrato. Il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana (nella foto), commenta a caldo l’evento che durante lo scorso week-end ha riunito oltre 200 agenti di viaggi in Sardegna.

"L’evento è riuscito a raggiungere perfettamente tutti gli obiettivi prefissati: tornare finalmente a fare ‘Turismo’, ad avere un confronto tra le parti della filiera turistica e, finalmente, a parlare di programmazione e non di risoluzione dei problemi. Ringraziamo le aziende partner che ci hanno aiutato nella riuscita di Obiettivo X e gli ospiti, saliti sul palco del talk show ufficiale, per il loro contributo e per la visione che ci hanno dato relativamente alla situazione attuale nel mondo del turismo italiano e non solo. Ma il grazie più grande va a tutte le agenzie, provenienti da ogni angolo d'Italia, che hanno partecipato e che ci hanno seguito attivamente in questi giorni visitando insieme a noi alcune tra le più belle strutture della Sardegna e facendo sentire la loro presenza anche attraverso i canali social. Non ci resta che prepararci ad affrontare con la stessa grinta dimostrata durante l'evento la stagione estiva che è ufficialmente iniziata e che si prospetta ricca di soddisfazioni, rinnovando ancora una volta l'invio al prossimo educwork che si terrà alla fine di settembre"



Il manager aveva già ribadito durante l’evento l’importanza di ripartire in modo strutturato: “Il nostro Obiettivo X deve essere quello di riprenderci il nostro lavoro, che è la nostra vera passione - aveva commentato Diana durante la convention -. In vista dell’imminente stagione estiva abbiamo pacchettizzato voli e navi, abbiamo messo a disposizione degli agenti molteplici strumenti per agevolare e incentivare le vendite come l’Offerta Estate 2022, con un focus particolare sul Mare Italia e la Sardegna. Oltre a questo continuano i webinar, gli appuntamenti fisici e virtuali con i nostri promotori e, a fine settembre, è già in programma un altro educational al Costa Verde in Sicilia”.