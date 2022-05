Fruit potenzia l’Egitto con un secondo club a Sharm el Sheikh

15:31

Un secondo club a Sharm el Sheikh per Fruit, che dal mese di giugno opererà sul Mar Rosso il Fruit Village Prime Sharm el Sheikh Albatros Royal Grand, 5 stelle completamente rinnovato e posizionato nella zona di Hadaba Ras Om El Seid.

“Il nuovo club - spiega Cesare Landi (nella foto) amministratore unico di Fruit - va ad arricchire la gamma Prime del prodotto Fruit Village con un concetto di vacanza adult only a partire dai 16 anni di età ed è propedeutico al nostro piano di investimenti che punta a riportare i flussi turistici in questa destinazione ai livelli del 2019 con circa 20mila passeggeri l’anno”.



In resort, Fruit proporrà la formula hard all inclusive con la possibilità di usufruire indistintamente dei 3 ristoranti tematici a disposizione degli ospiti, senza supplementi né vincoli. Inoltre, Fruit amplierà l'offerta dei servizi alberghieri della struttura con l’inserimento del format Fruit Village con assistenza, animazione e cucina italiana.



A supporto di questa nuova apertura il tour operator ha implementato il piano dei collegamenti aerei con l’inserimento di capacità addizionale e partenze con voli speciali e di linea da Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari, con partenze programmate ogni fine settimana.