L’estate di Napoleon tra Corsica e Italia: arrivano i nuovi cataloghi

15:55

Italia e Corsica al centro dell’estate 2022 di Napoleon Tour Operator. Il t.o. lancia cinque nuovi cataloghi: Toscana, Isola d’Elba, Corsica, Sardegna e “Vacanze con Stile”, una nuova selezione di resort di alto livello rivolta ai clienti più esigenti.

Ogni catalogo propone un’ampia gamma di soluzioni per giovani, famiglie, coppie, single e gruppi e per tutti i budget.



Le proposte spaziano infatti tra appartamenti, hotel, residence, camping, glamping, villaggi turistici e resort di lusso e abbracciano tutte le mete più amate del Mar Tirreno.



Sul fronte del princing, per le famiglie l’operatore propone, in funzione della stagionalità e delle strutture, offerte come gli Speciali Famiglia, la formula Bambino Gratis e Single+Bambino, nonché riduzioni sulle prenotazioni effettuate con 30, 45 o 60 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza. Per chi viaggia con il proprio animale domestico c’è invece Animali Gratis.



Per quanto riguarda le coperture, Napoleon offre polizze medico-bagaglio e annullamento. Tutte le assicurazioni includono la copertura per imprevisti legati a malattie e infortuni, anche legati al Covid, come l’estensione del soggiorno in caso di obbligo di quarantena. Le coperture sono valide prima e durante la vacanza e prevedono il rimborso delle penali di annullamento e un supporto in caso di danno o smarrimento dei bagagli.