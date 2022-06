di Gaia Guarino

08:02

Columbus cambia abito e diventa oggi un t.o. tailor made con l’ambizioso proposito di studiare per ogni target di clientela il viaggio più adatto. Da qui, le quattro linee prodotto pensate per differenziare la programmazione: Columbus Explorer, Columbus Platinum, Columbus Vacanze e Columbus Club.

Alla guida dell’operatore, nel ruolo di direttrice, Manuela Altinier. “Siamo sempre attenti a consigliare gli appuntamenti imperdibili, i quartieri o i locali adatti, per esempio, agli appassionati di musica – spiega -. Troppo spesso la vita notturna o gli eventi, le fiere, le svariate opportunità che offre la destinazione vengono sottovalutate o lasciate alla personale iniziativa del viaggiatore.”



La collaborazione con Crossroads

Sulla scia di una continua ricerca dell’unicità, nasce la nuova collaborazione con Crossroads, presentata lo scorso 19 maggio a Verona, alla presenza di 31 adv.



Crossroads non è la classica isola delle Maldive, bensì una destinazione per il tempo libero completamente integrata su più isole. Immerso nell’atollo di Kaafu e nella laguna di Emboodhoo, Crossroads Maldives si trova a 15 minuti di motoscafo dall’aeroporto internazionale di Velana e da Malé.



Per il soggiorno, si può scegliere tra due iconici resort: il SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton o l’Hard Rock Hotel Maldives. Entrambe le strutture sono collegate con un pontile a una terza isola, il The Marina @ Crossroads, dove sorgono sia l’Hard Rock Cafe sia altri punti di ristoro, i negozi e i beach club con intrattenimento musicale per vivere appieno le serate maldiviane.



Per il relax, non mancano infine spa e centri benessere, mentre gli appassionati del mare possono partire per delle escursioni di uno o più giorni alla scoperta dei fondali dell’Oceano Indiano.