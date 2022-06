LUX* e Sporting Vacanze insieme per il ‘Beach Club Tour’

12:24

Prenderà il via oggi al Singita The Miracle Beach di Fregene l'evento ‘Beach Club Tour’ targato LUX* e Sporting Vacanze: la prima di una tappa che coinvolgerà le agenzie il 7 giugno a Pescara, l'8 ad Ancona e il 9 giugno a Marina di Ravenna.



Daniela Narici, responsabile sviluppo vendite Italia di Sporting Vacanze, ha spiegato: "Da diversi mesi avevamo pianificato questi appuntamenti insieme a Denise Cattaneo, responsabile Italia The LUX* Collective. Il sopraggiungere della bella stagione ci ha ispirate ed è nata l'idea di un momento di incontro ‘pieds dans l'eau’ dedicato a una accurata selezione di agenzie che amino la filosofia dei LUX* Resorts & Hotels. Una partnership sempre più consolidata che vogliamo testimoniare anche in una stagione dell'anno in cui la destinazione Maldive risulta essere meno richiesta e sulla quale stiamo lavorando sempre più in un obiettivo comune di destagionalizzazione del prodotto. Le Maldive in estate significano spiagge a disposizione degli ospiti con ampi spazi di visibilità, pricing interessanti e tante occasioni per vivere un'esperienza unica per tutte le età”.



Denise Cattaneo ha aggiunto: “Abbiamo pensato con il nostro partner Sporting Vacanze di incontrare una selezione di agenzie in location che potessero rievocare l’esclusiva, moderna e al tempo stesso rilassata atmosfera che si vive nei Beach Rouge alle Maldive e Mauritius tipica dei LUX* Resorts & Hotels di The LUX Collective. Un’atmosfera fatta di ristoranti e lounge bar molto chic e trendy. Trasportandoci simbolicamente proprio lì- abbiamo pensato di ‘celebrare la vita’ in pieno spirito LUX*.

E al LUX* South Ari Atoll Resort & Villas un occhio è già proiettato al prossimo Capodanno: per ogni 7 notti prenotate con Sporting Vacanze al LUX* South Ari Atoll entro il 31 agosto 2022, una notte viene regalata all’agente e accumulata per le sue vacanze nel resort”