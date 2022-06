Grimaldi Lines: a luglio torna la Dance Fit Cruise

19:30

È in programma sulla rotta Civitavecchia-Barcellona la Grimaldi Dance Fit Cruise, il viaggio all’insegna del fitness e del benessere che Grimaldi Lines Tour Operator ha programmato dal 16 al 19 luglio, in collaborazione con Never Give Up Events.

Una crociera incentrata sul tema ‘Anni ’80 e ‘90’ che, durante la navigazione, prevede sui ponti esterni l’organizzazione di sessioni di zumba, pilates, aerobica, tonificazione funzionale e portamento femminile. Al calar del sole prenderanno avvio le lunghe notti di divertimento, con i dj set a cura di Alex Pavone. A terra, a Barcellona sono in programma un’esperienza di Street Workout lungo le strade del centro e un party in uno dei club più esclusivi della movida cittadina.



La crociera si svolgerà a bordo della Cruise Roma che, oltre a cabine, junior suite e Owner’s suite molto spaziose, offre un ristorante panoramico, un self-service e una grande piscina con solarium, ma anche punti di ritrovo serali come lo Smaila’s Club con musica dal vivo, il casinò e la discoteca.