Virgin Voyages, la Resilient Lady dovrà aspettare: debutto posticipato al 2023

Virgin Voyages ha posticipato al secondo trimestre del 2023 il debutto della sua terza nave, la Resilient Lady, che avrebbe dovuto salpare per la crociera di inaugurazione a metà gosto.

Alla decisione, spiega la compagnia di navigazione, hanno contribuito le interruzioni nella catena di approvvigionamento, la carenza di manodopera e l’incertezza dovuta alla guerra in atto in Ucraina, oltre alle restrizioni anti-Covid con i test obbligatori per gli ospiti che rientrano negli Stati Uniti.



Le navi in navigazione

La prima nave della Virgin, la Scarlet Lady, è stata consegnata a febbraio 2020, proprio all'inizio della pandemia, e ha fatto il suo debutto nell'agosto 2021. La Valiant Lady, invece, come spiega Travel Weekly ha effettuato la sua prima crociera nel marzo 2022. La Resilient Lady avrebbe dovuto salpare per la sua prima crociera da Atene a metà agosto. La nave da 2.770 passeggeri resterà invece negli stabilimenti Fincantieri di Genova, dove è stata costruita.



La Scarlet Lady sta ora navigando nei Caraibi e la Valiant Lady nel Mediterraneo. La linea ha aperto un nuovo terminal a PortMiami a febbraio e ha in costruzione una quarta nave: la Brilliant Lady.



I viaggiatori le cui crociere sono state cancellate riceveranno il 200% di credito futuro per la crociera o un rimborso completo per l'importo pagato più il 25% di credito futuro. I clienti che scelgono il credito del 200% e riprenotano nel 2022 avranno l'opzione di un'altra crociera gratuita.