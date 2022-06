Windstar, tutte le navi in flotta con il ritorno della Star Pride

16:57

Torna in flotta dopo un rinnovamento e allungamento la Star Pride, la terza nave Windstar Cruises della classe Star Club Yachts a essere rivisitata, con un ampliamento che l’ha portata a passare da 212 a 312 passeggeri.

La ripresa degli itinerari dallo scalo di Atene consente ora alla compagnia di crociere di avere in servizio tutte e sei le navi, si legge su Travelpulse. "Aver completato questo progetto in mezzo a una pandemia globale è a dir poco sorprendente - ha dichiarato il presidente di Windstar Christopher Prelog -. Siamo grati alla nostra proprietà e ai nostri partner per aver continuato a farlo, e ai nostri clienti per l'entusiasmo e il supporto di questi nuovi prodotti”.