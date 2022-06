Guiness Travel tutela adv e clienti: partenze garantite e Policy Dont’Worry

14:20

Partenze estive garantite al 100% e una programmazione autunno-inverno tutelata dalla Policy Dont’Worry. Sono queste le due novità che contraddistinguono la ripartenza di Guiness Travel, che ha deciso di tutelare le agenzie di viaggi garantendo le partenze, in modo che anche i dettaglianti possano trasmettere fiducia ai clienti disorientati dalle difficoltà del momento.

Per quanto riguarda, invece, il prodotto della prossima stagione, la linea dell’operatore è quella di consentire la cancellazione della prenotazione effettuata fino a 45 giorni prima della partenza, senza alcuna penale. Se, poi, per qualsiasi motivo una destinazione venisse chiusa, al cliente non viene fornito in nessun caso un voucher, ma si procederà al rimborso totale o alla riprotezione su un altro viaggio.



Su tutti gli itinerari proposti il prezzo del pacchetto, a prescindere dalla data di prenotazione del viaggio, rimane invariato e non subirà cambiamenti di nessun tipo legati ad adeguamenti valutari, tasse aeroportuali o supplementi costo del carburante.