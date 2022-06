Tour intorno al globo in treno, l'avventura superlusso secondo Belmond

15:31

"Sono cinque i treni che, oltre al Venice Simplon-Orient-Express, fanno parte del portfolio Belmond. Stiamo parlando del Belmond Andean Explorer e del Belmond Hiram Bingham che viaggiano in Perù, dell'Eastern Orient Express nel Sud-Est asiatico, del Royal Scotsman in Scozia e del British Pullman in Inghilterra. Quest'ultimo si è avvalso della collaborazione del regista Wes Anderson per reinventare la carrozza Cygnus, ristrutturata rendendo omaggio al disegn degli anni '50 ma con in più il tocco onirico tipico dello stile narrativo del regista. British Pullman offre viaggi giornalieri dalla stazione di London Victoria ed è operativo tutto l'anno...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)