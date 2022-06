10:00

Luca Battifora (nella foto) entra nel cda di Baja Hotels Travel Management. Battifora avrà deleghe per la gestione e ricoprirà il ruolo di managing director e membro del board nelle società Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays.

L’a.d. e azionista del Gruppo, Marco Bongiovanni, ha commentato: “Per poter strutturare e consolidare la nostra posizione sul mercato era necessario un cambio di passo nella struttura e nell’organizzazione, qualcuno che mi affiancasse per presidiare al meglio i diversi fronti sui quali siamo e saremo impegnati. Da qui si è reso fondamentale mettere Luca Battifora a capo dell’area turismo in tutte le attività. Concosco Battifora da tanto tempo e insieme abbiamo condiviso molte idee e progetti. L’ingresso di Bhtm in Gastaldi Holidays è l’esempio tangibile di una visione che ci accomuna e che ha portato a sancire un consolidamento professionale".



"La sua esperienza maturata in grandi aziende non solo del turismo è un valore aggiunto che il nostro Gruppo dovrà capitalizzare nell’ottica dei nuovi traguardi che intendiamo raggiungere. Da parte mia e di tutto lo staff sono onorato di dare a Luca il più caloroso benvenuto a bordo".



I piani

Battifora, managing director Bhtm, ha aggiunto: “Con Marco Bongiovanni abbiamo più volte sfiorato l’idea di lavorare insieme, il tempo e gli eventi ci hanno portato oggi a realizzare questa ipotesi. Nel 2020, in piena pandemia, Michele Cerruti, azionista del Gruppo Gastaldi Holding, mi coinvolse in uno studio su possibili strategie di rilancio e sviluppo del tour operator Gastaldi Holidays; nell’azienda Gastaldi trovai molti punti in comune con quanto stava facendo Bhtm, ne parlai con Marco Bongiovanni ed iniziammo a ragionare su un’idea di sviluppo. Il passo successivo fu sederci tutti e tre al tavolo. Man mano che il progetto prendeva forma, non limitare il mio coinvolgimento al closing dell’operazione, bensì diventarne parte, fu quasi automatico. Il turismo è la mia vita professionale e questi anni di lontananza, estremamente interessanti e utili per il mio bagaglio professionale, non hanno scalfito ma semmai rafforzato il legame verso questo settore”.



Bhtm lavorerà allo sviluppo e consolidamento delle singole linee di business - alberghi sia di proprietà che in gestione o commitment, tour operating, ristorazione, valorizzazione del territorio - che seguiranno processi autonomi e al tempo stesso complementari. Tutte le aree di business saranno operate sia sul canale trade agenziale italiano, che sui mercati internazionali.

“Intendiamo raccontare e proporre il nostro modo di interpretare l’ospitalità Made in Italy, in Sardegna (ma chissà domani non solo) e nel mondo, attraverso i nostri t.o. , i nostri prodotti e la nostra squadra: abbiamo ambizioni di crescita ma non fine a se stessa, mettendo sempre al centro il cliente ed il servizio. Credo ci siano tutti i presupposti per fare bene” chiude Battifora.