A qualche mese dalla notizia ufficiale dell’acquisizione del brand Marcelletti da parte di Idee per Viaggiare, gli obiettivi vanno definendosi e arricchendosi via via di contenuti.

Obiettivo Sudamerica

Parallelamente alla ripresa delle destinazioni a lungo raggio infatti, il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi (nella foto), sottolinea come il progetto di Marcelletti by Idee per Viaggiare sia più che mai vivo e in evoluzione.

“Il progetto nasce con l'obiettivo di rafforzare e aprirci ulteriormente verso il Sud America, una parte di mondo che a Idee per Viaggiare mancava in parte. Nel turismo ci sono stati tanti marchi che hanno avuto una grande storia e poi sono finiti nel dimenticatoio. Credo che Marcelletti meritasse di avere una sua continuità, grazie al nostro by Idee Per Viaggiare”.



Un progetto partito nel 2020

Già nel 2020 Curzi aveva inserito cinque figure professionali provenienti da Marcelletti, incaricate di sviluppare il prodotto per cui l’operatore era conosciuto, prevalentemente Paesi del Centro e Sud America. “L'investimento più importante, che parte dal prodotto – conferma il manager - lo abbiamo fatto in questi due anni acquisendo personale specializzato. Ora la programmazione del Sud America si sta piano piano arricchendo e strutturando e stanno già arrivando risultati più che soddisfacenti, viste le vendite e le numerose richieste per il Perù e il Messico. Proprio il Perù sta andando fortissimo, tanto da essere diventato, per noi, la sesta-settima destinazione per volumi di vendite”.



Sviluppi futuri

Sul futuro, le idee sono chiare: “Sicuramente vogliamo fare tornare a splendere questo brand in cui crediamo molto. Si partirà dall'arricchire la programmazione con tour esclusivi e programmi su misura, in linea con le esigenze della nostra clientela”.

Buone anche le prospettive per l’inverno: “La programmazione si sta arricchendo, venendo incontro anche alle richieste di combinazioni più insolite e particolari come ad esempio la combinata tour in Perù e soggiorno mare in Polinesia, ma soprattutto con l’inclusione di una crociera alle Galapagos dopo un tour in Ecuador o l’estensione a Rapa Nui dal Cile”.

