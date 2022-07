Interhome trasforma la 'staycation' in un'esperienza di lungo termine

08:00

Continua l'evoluzione della 'staycation'. La tendenza a unire in un luogo di villeggiatura lavoro e piacere ha spinto il gruppo Interhome, con i marchi Interhome e Interchalet, a entrare nel business degli affitti a lungo termine degli appartamenti vacanza.

Come spiega Touristik Aktuell, oltre alla possibilità di affittare appartamenti e case per soggiorni di breve termine, ora le nuove proprietà saranno disponibili anche per lungo termine.

L'azienda, che si occupa fra l'altro di design degli interni, è la prima in Svizzera ad aver firmato contratti di locazione per 'più anni' di 20 appartamenti nelle futuristiche Loc Towers di Locarno, sulla sponda alta del Lago Maggiore. Chi alloggia nelle torri può inoltre usufruire di comodi collegamenti pubblici per la città e le attrattive lacustri, fondendo perfettamente esigenze business e leisure.

Alberto Caspani