Msc Crociere, Bellissima torna a Napoli

12:55

Napoli torna a essere il fulcro delle strategie di Msc Crociere. Questa sera, come ogni giovedì, salperà infatti dalla città partenopea Msc Bellissima, che inizierà così la sua prima crociera estiva nel Mediterraneo. L’unità si andrà ad affiancare a Msc Opera, che salperà dal porto ogni sabato, e a Msc Seaview, in partenza ogni lunedì: tre navi che supereranno complessivamente i 100 scali durante tutto l’arco della stagione estiva.

Nuova ammiraglia in arrivo

“La nostra città - osserva il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa - è tornata a crescere già più del 2019, generando un indotto economico significativo di cui numerosi settori del territorio possono beneficiare anche grazie allo scalo delle nostre unità. Napoli accoglie infatti ogni settimana Msc Seaview, Msc Bellissima e Msc Opera e si prepara all’arrivo, il prossimo anno, di Msc World Europa, attualmente in costruzione e pronta a entrare in servizio alla fine del 2022. La nuova ammiraglia diventerà così la nave più ecologica ed efficiente della nostra flotta e la prima alimentata a Gnl”.



Le crociere nel Mare Nostrum

Msc Bellissima resterà nel Mediterraneo occidentale per tutta la stagione estiva proponendo un itinerario con tappe a Genova, Livorno, Valencia e Barcellona. Per alcune partenze la nave farà tappa a Tarragona, al posto di Barcellona, per dare l’opportunità a chi ha già visitato la capitale catalana di scoprirne le rovine romane.



Agli itinerari offerti nella stagione estiva si aggiungeranno le tappe previste nel periodo invernale da Msc Virtuosa, che farà scalo a Napoli oltre a fare tappa a Genova, La Spezia/Firenze, Palma di Maiorca e Barcellona e Marsiglia.



Msc Bellissima ha 12 ristoranti e più di 20 bar e lounge, due luoghi di intrattenimento - il London Theatre e il Carousel Lounge -, un’offerta estremamente ricca per le famiglie, 10 diverse tipologie di cabine e l’Msc Yacht Club, un’area esclusiva con suite.