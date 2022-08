San Marino Viaggi e Vacanze: un webinar per le agenzie sui Mercatini di Natale

09:38

Parte il lavoro per la programmazione invernale dei tour operator e San Marino Viaggi e Vacanze, l’operatore specializzato nel segmento gruppi, avvia la macchina per uno dei prodotti più richiesti del periodo, vale a dire i Mercatini di Natale.

Pubblicità

Per formare le agenzie sul prodotto San Marino Viaggi e Vacanze ha organizzato un webinar per il prossimo 6 settembre con una presentazione che “includerà una descrizione delle location trattate, le tipologie e le nuove disponibilità delle strutture ricettive, tariffe di riferimento e presentazione del booking dedicato il tutto farcito di contenuti esperienziali”, spiega il t.o. in una nota.



Per partecipare è sufficiente registrarsi dal sito dell'operatore entro il 5 settembre.