Msc Crociere diventa official partner della squadra di calcio del Bari

16:12

Nuovo accordo sportivo per Msc Crociere, che diventa official partner della squadra di calcio del Bari. L’intesa consentirà alla compagnia di crociere di posizionare il proprio logo a bordo campo durante le partite casalinghe.

“A Bari Msc Crociere è ormai ‘di casa’ grazie alla presenza delle nostre navi che ogni stagione estiva salpano settimanalmente dal capoluogo pugliese - dice Leonardo Massa, managing director della compagnia - Quest’anno le unità che fanno scalo in porto sono Msc Fantasia, Msc Sinfonia e Msc Musica”.



La città di Bari è per Msc Crociere la prima destinazione in Adriatico per numero di passeggeri movimentati. Nel 2022 la Compagnia prevede di movimentare nel capoluogo pugliese 210.000 passeggeri attraverso 87 scali.