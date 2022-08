Algeria e Chad nell’autunno dei Viaggi di Maurizio Levi

15:50

Due tour in Algeria e una spedizione in Chad sono i ‘viaggi evento’ proposti da I Viaggi di Maurizio Levi per il mese di ottobre.

L’Algeria unisce la parte archeologica a Nord per Paese con il fascino del deserto del Sahara in compagnia di esperti del territorio. Il primo viaggio, con partenza il 21 ottobre, sarà guidato da Agnese Lojacono, con la visita a Djemila, Lambaesis e Timgad, fondata dall'imperatore Traiano nel primo secolo d.C. e dominata dell'imponente arco a lui dedicato. A Sud si scopre Ghardaia, la più importante tra le cinque città della pentapoli mozabita. Il viaggio offre anche la visita di Algeri e del sito di Tipasa con i resti della città che lambiscono le acque del Mediterraneo e Cherchell.



Il secondo viaggio in Algeria, guidato da Dante Bartoli, parte il 29 ottobre e oltre ai siti archeologici e alle città del Nord dell'Algeria, conduce nel cuore del deserto del Sahara. Qui con i fuoristrada ci si addentra tra le formazioni rocciose fino alle grandi dune dell'Erg Admer.



Infine, il 23 ottobre parte il tour verso il Chad, in compagnia di Paolo Ruffa, alla scoperta di N'Djamena, la capitale affacciata sul fiume Chari, e delle terre dei nomadi Kanembou, Peul, Kereda Daza e arabi ciadiani. E ancora il villaggio di Massaguet, la regione del Guerà e la città di Abeche. E poi, nel pieno del deserto del Sahara, il massiccio dell'Ennedi e le gole di Archeï.