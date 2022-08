Mappamondo lancia lo speciale autunno a Dubai

10:49

Mappamondo apre le vendite su Dubai per la stagione autunnale.

La nuova proposta prevede cinque notti in albergo con prima colazione o mezza pensione e una serie di vantaggi riservati in esclusiva ai clienti Mappamondo. In particolare, novità per questa stagione, l’opportunità di poter degustare i sapori autentici e le tradizioni della cucina araba con una cena caratteristica al Sabaa Restaurant dell’hotel Curio by Hilton Heritage.



Completano il pacchetto l’ingresso con prenotazione al Museum of The Future (nella foto), uno spazio espositivo - aperto al pubblico quest’anno - dedicato alla tecnologia e il biglietto valido 48 ore per l’Hop On-Hop Off City Sightseeing che permette di visitare con audioguida in italiano, tutte le principali attrazioni di Dubai, trasferimenti privati e assistenza Mappamondo all’arrivo in aeroporto.



Le partenze sono previste dal 1 ottobre al 20 dicembre con voli giornalieri Turkish Airlines da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Catania, Napoli e Bari.

Tra i punti di forza della proposta, la formula Save Money - Go Safe grazie alla quale non viene applicata alcuna quota di gestione prenotazione, il supplemento YR incluso nella quota e la garanzia del rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.