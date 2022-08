Gruppo Oltremare-Caleidoscopio: recruiting day il prossimo 22 settembre

12:34

E’ prevista per il prossimo 22 settembre la giornata di recruiting organizzata dal Gruppo Oltremare-Caleidoscopio presso i propri uffici di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

“Il Job Day permetterà a chi è in cerca di un'occupazione di proporsi per diverse mansioni – spiega il gruppo in una nota -. È rivolto a candidati e candidate professionisti del settore nell'ambito di attività concernenti il tour operating outgoing, il ticketing e l'incoming. Attraverso i propri canali social, nel corso dell'estate il Gruppo aveva già invitato gli interessati a sottoporre la candidatura per almeno cinque le posizioni aperte, di cui quattro presso il quartier generale partenopeo”.



Nel dettaglio i profili ricercati sono 2 risorse booking/operativo lungo raggio (preferenza per destinazione Oriente); una risorsa biglietteria aerea; una risorsa prenotazione/operativo incoming. Il luogo di lavoro sarà Napoli e l'inizio impiego è previsto a partire dall'autunno 2022. Per le candidature è necessario inviare una mail con curriculum vitae all’indirizzo commerciale@oltremareviaggi.com.