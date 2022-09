Msc Seascape sulla via del debutto: tutto sull’intrattenimento high-tech

13:55

Divertimenti high-tech per la nuova nave di Msc Crociere, Msc Seascape. La compagnia di crociere annuncia i dettagli della nuova ammiraglia, primo fra tutti Robotron, un’attrazione che offrirà il brivido delle montagne russe in mare oltre all'esperienza musicale personalizzata.

La nuova attrazione è un braccio robotico con una piattaforma annessa che ospita tre persone e le fa volare a 53 metri d'altezza, offrendo ai partecipanti una vista unica del panorama mentre vengono spostati in diverse direzioni e capovolti per un giro a 360°.

Robotron offrirà un'esperienza che gli ospiti potranno personalizzare scegliendo luci, colori e musica che li accompagneranno nel giro. I partecipanti possono anche selezionare il loro livello di brivido.



Oltre a Robotron, l’intrattenimento high-tech a bordo di Msc Seascape include un simulatore di volo VR a 360 in cui gli ospiti possono scegliere tra diversi mondi in cui immergersi; le moto VR, dove i giocatori si sentiranno trasportati su una vera pista da corsa, con folate di vento e schizzi d’acqua che completeranno l'esperienza.



E ancora Msc Formula Racer, perfetta per gli appassionati di corse d'auto pronti a soddisfare la loro voglia di velocità e il cinema immersivo XD per combattere contro zombie, scheletri e tanto altro ancora.



Msc Seascape sarà battezzata a New York nel corso della cerimonia prevista per il prossimo 7 dicembre e si trasferirà poi a PortMiami per offrire tutto l'anno crociere nei Caraibi, con due diversi itinerari: Caraibi orientali, con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana e Caraibi occidentali con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.



Prima della sua cerimonia di battesimo, Seascape offrirà una crociera inaugurale da Roma attraverso l'Atlantico fino a New York. Questo Grand Voyage di 17 notti toccherà le città spagnole di Barcellona, Valencia e Cadice, prima di dirigersi verso l'Atlantico per iniziare la traversata. Funchal, Madeira e King's Wharf, Bermuda, sono gli scali prima di raggiungere New York.