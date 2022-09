Azamara svela 84 itinerari in Europa nel 2024

15:31

Sono 84 gli itinerari in Europa per il 2024 lanciati da Azamara con la sua flotta di 4 navi. E 53 di questi fanno parte del programma di viaggi ‘intensivi’, che prevedono scali prolungati per permettere di visitare al meglio le destinazioni.

A proposito di questi viaggi, la compagnia lancerà a partire da domani una nuova serie di video, che vanno sotto il nome di ‘Lens of a Local’, che consentirà agli ospiti di dare uno sguardo alle escursioni immersive presentate dal punto di vista di un local.



‘Lens of a Local’ conterrà testimonianze di prima mano di un gondoliere a Venezia, di ballerini greci a Creta e di un profumiere a Firenze, solo per citarne alcuni.



"Con nuovi porti unici e numerosi scali prolungati, incoraggiamo gli ospiti a esplorare ogni destinazione al proprio ritmo" dice Carol Cabezas, presidente di Azamara.



Fra i nuovi porti e gli scali, gli itinerari europei di Azamara per il 2024 prevederanno per la prima volta Taranto, in Italia, Amburgo, Trollfjord in Norvegia ed Edimburgo.