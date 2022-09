Azamara: dal 1 dicembre niente più obbligo di vaccinazione

11:09

Azamara ha annunciato la rimozione dell'obbligo di vaccinazione Covid-19 a partire dal 1 dicembre 2022 per gli ospiti che viaggiano su qualsiasi navigazione caraibica ed europea, a meno che non sia richiesto dalle normative locali.

Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, Azamara continuerà a incoraggiare tutti gli ospiti in partenza da qualsiasi porto a sottoporsi al test prima del viaggio per garantire un'esperienza confortevole e piacevole. Questi risultati tuttavia non saranno richiesti per salire a bordo della nave.



"La sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio è la priorità e abbiamo continuato a monitorare da vicino l'evoluzione della situazione globale - ha spiegatop in una nota diffusa dalla compagnia il presidente di Azamara, Carol Cabezas -. Azamara continua ad attuare le più strette misure di sicurezza in conformità con le autorità sanitarie locali”.



Azamara aveva già rimosso dal 25 luglio scorso i requisiti di test pre imbarco. I test continueranno comunque a essere disponibili a bordo secondo necessità. Per garantire un ambiente sicuro per gli ospiti e i membri dell'equipaggio, l'equipaggio di Azamara continuerà a essere completamente vaccinato e a bordo indosserà le mascherine.