Azemar: arriva Franco Baroni per Emilia-Romagna, Marche e San Marino

09:48

New entry in Azemar. Il tour operator ha annunciato che dal prossimo primo ottobre la suqadra commerciale crescerà ulteriormente con l'ingresso di Franco Baroni (nella foto). Il nuovo acquisto si occuperà delle regioni Emilia-Romagna, Marche e San Marino, per le quali ricoprirà il ruolo di area sales.

Baroni ha iniziato la sua carriera come agente di viaggio, passando poi al settore commerciale del tour operating dal 1995. Ha lavorato per diverse aziende del settore lavorando anche, come sottolinea una nota del tour operator, nel settore del networking.



In totale Azemar conta ora dieci area sales presenti su tutto il territorio nazionale e sul Canton Ticino.