Human Company, una stagione da record: previsti ricavi a più 40%

11:12

Ammonta a 123 milioni di euro il totale ricavi 2022 stimato da Human Company, il gruppo fiorentino che conta dieci strutture all’aria aperta tra ‘village’ e ‘camping in town’, di cui nove in Italia e una in Lussemburgo. Una cifra che rappresenta un aumento del 40% rispetto al 2021 e dell’11% rispetto al 2019, mentre l’ebitda salirà a 32 milioni di euro, in crescita del 33% sul 2021 e del 3% sul 2019. Tornano a livelli pre-Covid anche le presenze, che si attestano a poco più di quattro milioni.

Il podio delle strutture

La migliore performance è quella di hu Altomincio Village, il villaggio a pochi chilometri dal lago di Garda, con un’occupazione tra giugno-agosto del 89,73%, seguito dal campeggio di città hu Firenze Camping in Town con una percentuale di occupazione pari all’88,08% e dallo hu Park Albatros Village, lungo la Costa degli Etruschi, con l’87,33% di occupazione.



Lo sviluppo

“Possiamo celebrare il nostro 40esimo compleanno con grande entusiasmo - commenta il ceo Luca Belenghi (nella foto) -, grazie a questi straordinari numeri che ci consentono di guardare positivamente al futuro e di continuare a investire sullo sviluppo dei nostri ambiziosi progetti sul territorio italiano: in Veneto, con Eraclea Village, un villaggio che sarà tra i più grandi, moderni ed innovativi d’Europa e DeltaFarm, il villaggio della biodiversità che riconvertirà la centrale termoelettrica Enel a Porto Tolle; in Toscana, a Cavriglia, il primo grande parco turistico dedicato allo sport in Italia e Sant’Albinia Village, nel territorio di Piombino, naturale ampliamento del nostro hu Park Albatros Village”.



Per quanto riguarda, infine la provenienza degli ospiti, al primo posto si piazzano gli italiani con uno share del 40%, che superano gli olandesi (25%) e i tedeschi (15%). Un risultato confermato anche nei tre Camping in Town del Gruppo a Firenze, Roma e Venezia, dove le presenze domestiche sono state il 33%, seguite da tedeschi (17%) e francesi (8%).



Nel triennio 2020-2022 le presenze degli italiani sono aumentate, rispetto ai dati pre-pandemia, del 10%.