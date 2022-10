Mappamondo, rotta verso il Bahrain

15:58

Mappamondo punta sul Bahrain. Il tour operator ha lanciato la destinazione dopo la ripresa dei voli Gulf Air, che hanno permesso anche l'organizzazione di due fam trip per gli agenti di viaggi.

“Il Bahrain - afferma il ceo dell'operatore Andrea Mele - è certamente un nuova meta e quindi una nuova opportunità per il turista italiano che ha già viaggiato nei Paesi del Golfo e che, a sole 5 ore di volo, può godersi il caldo d’inverno, in una piccola nazione bella e ospitale, piena di cultura e tradizione, a prezzi molto competitivi”.



Per tutto il prossimo inverno, fino ad aprile 2023, Mappamondo propone il Bahrain come meta ideale per long weekend, ma anche con soggiorni di 6 notti o come stopover di due notti per gli itinerari diretti verso Dubai, Maldive o Thailandia.