Boscolo incentiva le adv: assicurazione inclusa per i tour di dicembre

08:46

Durerà fino al 23 ottobre la nuova iniziativa messa in campo da Boscolo Tours per favorire le vendite in agenzia. I clienti che prenoteranno i tour in partenza nel mese di dicembre potranno usufruire dell’assicurazione Zero Rischi senza costi aggiuntivi.

“Si tratta di un ulteriore strumento – commenta il tour operator - che Boscolo dedica al trade per supportare gli agenti nelle vendite degli ultimi mesi dell’anno sulle partenze tradizionali del periodo: dai mercatini di Natale in Italia e in Europa alle mete da scoprire nelle feste di fine anno, con molte proposte di Viaggi Guidati non solo nelle più belle regioni del nostro paese e tra le capitali del vecchio continente ma nei luoghi più suggestivi proposti dal catalogo Boscolo in Egitto, Giordania, Marocco e nella gettonatissima Turchia”.