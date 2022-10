08:35

"Dicono che sia fra gli uomini più influenti del mercato. Di sicuro è fra i più preparati e, in queste stagioni, si è messo in gioco sostenendo parti diverse. Prima tenendo la guida di Astoi in una fase complessa con tante incombenze politiche, poi mantenendo la barra del gruppo Alpitour attraversato da una non semplice fusione con Eden.

A distanza di tempo in questa lunga intervista Caffè con il direttore Pier Ezhaya, nelle vesti di manager Alpitour, racconta i risvolti dell'unione con Eden, parla di futuro e di Neo.

Un'intervista dove, a differenza del solito, si parla poco di vendite e di 'splendide mete', ma di cosa si respira dentro il gruppo torinese. Alla prova con un momento di trasformazione e di rivisitazione molto difficile..." (Continua a legge sulla digital edition)