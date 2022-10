12:18

Pubblicità





Far conoscere il nuovo prodotto e riportare a Cervinia gli italiani. Questi i due obiettivi di Nicolaus per la nuova linea upscale di Valtur, italian Lifestyle Collection.



L'amministratore delegato del gruppo, Giuseppe Pagliara, racconta a Gente di Viaggi i primi dettagli sul brand, il cui lancio è stato annunciato a TTG Travel Experience.



Nella nuova puntata del podcast il manager racconta anche la strategia per far fronte ai rincari legati all'aumento del prezzo dell'energia.