Il lusso secondo Ritz-Carlton Yacht Collection: debutta Evrima

10:20

“Inauguriamo un nuovo entusiasmante capitolo per questo amato brand”. Chris Gabaldon, senior vice president per i brand di lusso di Marriott International, commenta con queste parole il debutto di Evrima, il primo dei tre yacht progettati su misura per The Ritz-Carlton Yacht Collection.

L’imbarcazione misura 190 metri e può ospitare fino a 298 passeggeri in 149 suite, con uno dei più alti rapporti tra personale e spazio a bordo della nave. Evrima propone anche suite loft a due piani, che garantiscono una sistemazione duplex unica nel suo genere. Tutte le camere dispongono di una terrazza privata e di finestre dal pavimento al soffitto. Grazie a una parete oscurante, alcune suite possono essere trasformate in spazi più ampi e aperti, per una maggiore flessibilità nella scelta delle sistemazioni. Nelle suite i servizi sono quelli di lusso tipici delle proprietà Ritz-Carlton di tutto il mondo, tra cui un letto king-size, un bagno a doppio lavabo e biancheria di lusso.



Gli itinerari e i plus

Gli itinerari di Evrima, a seconda della stagione, prevedono tappe nel Mediterraneo, nei Caraibi, ma anche in Centro e Sud America. Tra le destinazioni le Baleari, la Spagna, la Costa Azzurra, e poi ancora le spiagge di Aruba e del Costa Rica. Lo yacht ha accesso ad alcuni degli scali più ricercati, come Mykonos, Saint-Tropez e St. Barts.



Tra i servizi a disposizione dei passeggeri trattamenti spa, sport acquatici offerti al porto durante la sosta, una infinity pool, e una palestra. Le opzioni culinarie prevedono creazioni di ispirazione locale nella Evrima Room, interpretazioni creative della cucina del Sud-Est asiatico e un sushi bar al Talaat Nam e un'esperienza culinaria speciale al S.E.A. ideata dallo chef Sven Elverfeld di Aqua, il ristorante tre stelle Michelin di Ritz-Carlton di Wolfsburg.



Intrattenimento per tutti

A intrattenere gli ospiti a bordo concerti di musica jazz e classica, conferenze e progetti di collaborazione con le comunità artistiche locali, mentre ai bambini è dedicato uno spazio apposito, il Ritz Kids, con attività pensate per i piccoli tra i 4 e i 12 anni.



Per ogni destinazione si può scegliere tra una serie di esperienze uniche all'interno del programma offerto da The Shore Collection o utilizzare il servizio Concierge Ashore per personalizzare i propri tour privati. Le esperienze a terra spaziano da tour guidati in musei di fama mondiale, alla visita di siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dallo yoga su spiagge private allo zip-lining in foreste pluviali. Per alcuni itinerari selezionati sarà possibile immergersi in un tour notturno prima di raggiungere lo yacht nella destinazione successiva. Gli yacht di The Ritz-Carlton Yacht Collection sono disponibili anche per il noleggio privato.