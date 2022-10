Podcast TTG Italia - Mario Aprea, Ota Viaggi:

09:38

"Gli aumenti di prezzo non li fa Ota Viaggi perché non gestisce direttamente le strutture. Stiamo lavorando per cercare di mitigare gli aumenti e mantenere la qualità dei prodotti". Così Mario Aprea, cfo del tour operator, racconta ai microfoni di Gente di Viaggi il lavoro dei prossimi mesi per un'azienda che ha il suo core business nel prodotto estivo.



Nell'immediato futuro dunque l'operatore lavorerà sui rinnovi contrattuali e sulla preparazione della prossima stagione calda, che arriverà dopo un inverno a due velocità per il mercato turistico.



Nell'intervista c'è anche spazio per un commento di Aprea sulla vittoria di Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, nel contest TTG Star 2022.