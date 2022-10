10:56

E’ stata spostata al 17 luglio del prossimo anno la data per l’ingresso in servizio della prima nave di Explora Journeys, Explora 1. Un rinvio causato dalla situazione attuale che sta generando ritardi nella catena delle forniture, non consentendo in questo modo di rispettare i tempi inizialmente fissati.

“Il tempo aggiuntivo in cantiere e in mare prima del suo primo viaggio sarà utilizzato per garantire che Explora I possa e manterrà al massimo la promessa e la visione del nostro marchio – ha spiegato il ceo Michael Ungerer -, senza scendere assolutamente a compromessi sulla qualità e sul lusso, il nostro obiettivo primario".



I consulenti di viaggi e i loro clienti, nonché tutti gli ospiti che hanno prenotato direttamente con il marchio, sono già stati aggiornati sulle nuove date del viaggio inaugurale. Agli ospiti è stato offerto un rimborso completo e un valore di prenotazione completo. Per le agenzie di viaggi garantite comunque le commissioni spettanti sulla vendita.