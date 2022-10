Hurtigruten: presentate le escursioni 2023 al largo delle coste norvegesi

15:59

Hurtigruten ha presentato le escursioni da effettuare durante le crociere lungo le coste della Norvegia nel 2023. Come riporta Travelweekly, la prima partenza dello Svalbard Express è il 3 giugno. Il viaggio di sola andata, con opzioni sia in direzione nord che in direzione sud, include due notti a Longyearbyen e due escursioni: una serata nella natura selvaggia a Camp Barentz e un'avventura a bordo del catamarano ibrido-elettrico MS Bard.

Le escursioni opzionali a bordo di Svalbard Express includono pesca alle Lofoten da un tradizionale cutter cucinando e mangiando il pescato fresco a bordo; escursioni e birdwatching nella riserva naturale di Gjesverstaeppan; presentazione delle leggende di Torghatten e Bronnoysund; kayak alle Lofoten; passeggiata culturale sulle isole di Traena.



E ancora, sauna nell'edificio più antico di Traena, una rimessa per barche che si trova sulla riva, prima di tuffarsi nel mare di Norvegia.



Hurtigruten salperà poi da Oslo con il North Cape Express; la prima partenza è il 26 settembre.



Le escursioni North Cape Express includono l’esperienza con il granchio reale nel piccolo villaggio di Sarnes; slitte trainate da cani ad Alta; osservazione delle balene nel silenzio dell'Artico; pesca sul ghiaccio artico; motoslitta a Capo Nord.