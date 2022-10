Le isole Comore nei programmi di TO Destinations

08:00

Le isola Comore entrano nella programmazione di TO Destinations con una serie di proposte che l’operatore lancia insieme al partner Adore Comore Dmc.

Le isole Comore, tra le coste della Tanzania e quelle del Madagascar settentrionale, sono una destinazione ecoturistica poco nota ma con grandi possibilità di far vivere ai turisti esperienze uniche a contatto con la natura. Offrono, infatti, ai viaggiatori la possibilità di esplorare luoghi incontaminati, di fare escursioni nella foresta pluviale o nuotare a pochi metri dalla spiaggia di sabbia dorata fianco a fianco con le tartarughe verdi.



“Ma le sorprese che il mare delle Comore regala ai viaggiatori non finiscono qui - afferma Roberto Cagnasso, general manager di TO Destinations, rappresentanza di Adore Comore DMC -. Tra luglio e fine ottobre proponiamo ai viaggiatori escursioni in barca per assistere ai salti delle megattere nella laguna di Mayotte, quando questi giganti marini risalgono dall’Antartico verso le calde acque dell’Oceano Indiano per riprodursi. Tra aprile e giugno – continua Cagnasso - c’è un’altissima probabilità di vedere le mante che aleggiano lunga la barriera corallina, mentre non c’è stagione per i delfini, che saltano sulle scie delle imbarcazioni”.



Per queste esperienze di viaggio TO Destinations inserisce in tutti i pacchetti proposti numerose escursioni alla scoperta della flora e della fauna delle Comore, esperienze di snorkeling e diving nella barriera corallina, oltre naturalmente alla possibilità di godere delle spiagge dell’arcipelago in totale relax.