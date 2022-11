Glamour tour operator rinnova il sito e presenta lo staff

14:22

È online l’aggiornamento del sito web di Glamour Tour Operator arricchito di contenuti, con una nuova veste grafica e nuovi elementi che rendono più agile la navigazione e la fruizione dei servizi.

Inoltre Glamour ci mette la faccia: con il restyling fra le novità ci sono anche la possibilità di vedere la nuova sede e di conoscere lo staff che compone il tour operator, con video di presentazione e contatti.



“Dal punto di vista leisure è stato aggiunto il tab “#WeAreGlamour” con un video di presentazione dello staff più tutti i contatti di supporto per gli agenti di viaggi con lo scopo di dare un volto a Glamour, ovvero a tutte le persone che lavorano quotidianamente con il trade e con l’occasione mostrare anche la nostra sede di Viareggio arredata in stile street-pop-art – spiega Simone Prinari, direttore vendite & marketing -. È stata inoltre completamente rinnovata l’area dedicata al business travel & mice”.



Il sito si configura sempre di più come una fonte di ispirazione: organizzato secondo offerte segnalate come copertine di magazine patinati, presenta i viaggi con l’appeal dell’esperienza che fa sognare.