12:58

Se il banco di sfida della ripartenza per il turismo è la stagione invernale, con le mete di medio e lungo raggio finalmente riaperte, Veratour ha deciso di accettarla senza riserve, potenziando la sua offerta in diverse destinazioni tipicamente del periodo.

In particolare, il t.o. ha deciso l’acquisizione dell’esclusiva sul mercato italiano dell’Oasis Salinas Sea di Capo Verde che da Veraresort diventa a tutti gli effetti un Veraclub con tutte le caratteristiche che questa linea di prodotto porta con sé. Il progetto del Veraclub di Capo Verde è già attivo da aprile del 2022 e visto il successo negli scorsi mesi il tour operator ha deciso di scommettere su questa destinazione che si sta rivelando una delle mete più interessanti per il periodo invernale.



La scommessa

Convinto della scelta anche Daniele Pompili, ceo Tourism Management di Veratour: “Si tratta di un resort di altissimo livello, i nostri clienti potranno trovare tutte i punti di forza dell’offerta Veratour, immersi in un’atmosfera unica”.



La scommessa di Capo Verde non è l’unica lanciata dal t.o. per l’inverno: tra le altre novità della stagione, Veratour propone nel catalogo il ritorno delle Crociere sul Nilo e, nell’Emirato di Fujairah (Emirati Arabi Uniti), il nuovo Veraresort Royal M. In più viene consolidata la destinazione Maldive, dove il Veraclub Ganghei Island Resort & SPA diventa esclusiva Veratour per il mercato italiano.