Msc Crociere prende in carico la nave Seascape da Fincantieri

15:55

È stata presa in carico oggi da Fincantieri la ventunesima nave della flotta di Msc Crociere, la Seascape. Una cerimonia alla quale ha preso parte anche il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Matteo Salvini.

L’unità rappresenta la nave più grande costruita in Italia e fa parte di un pacchetto di investimenti della compagnia per un totale di 10 unità, quattro delle quali già completate. “La costruzione di Msc Seascape testimonia, ancora una volta, il forte e duraturo impegno del Gruppo Msc – ha commentato l’executive chairman Pierfrancesco Vago - nei confronti dell’Italia e della sua manifattura e rimarca la nostra fiducia nelle prospettive di ripresa di un Paese nel quale non abbiamo mai smesso di investire e di credere. Msc Seascape ha richiesto un investimento pari a oltre 1 miliardo di euro che ha generato una ricaduta sull’economia italiana che sfiora i 5 miliardi”.