Ncl sbarca per la prima volta in Israele ad Haifa

09:21

È la Norwegian Epic la prima nave della flotta Ncl a fare scalo in Israele. La nave da 4.100 passeggeri è l’imbarcazione più grande a fare scalo nel porto di Haifa, da dove partirà per un itinerario di 11 giorni verso cinque paesi: Israele, Cipro, Grecia, Turchia e Italia.

“Israele è una meta molto popolare tra i nostri ospiti e siamo lieti di offrire finalmente partenze da questa destinazione di tendenza - Kevin Bubolz, managing director Europe di Norwegian Cruise Line -. Inoltre Norwegian Viva, la nuovissima nave della Classe Prima, arriverà a Haifa nel 2025, offrendo ai nostri ospiti ancora più opzioni per esplorare questo Paese".



Dopo il viaggio inaugurale in partenza da Haifa, la Norwegian Epic effettuerà una serie di crociere di 10, 11 e 12 giorni a dicembre 2023 e nei mesi di marzo e ottobre 2024, facendo scalo ad Ashdod, prima di fermarsi a Limassol (Cipro), Rodi (Grecia), Patmos, Pireo (Grecia), Napoli, Livorno, Venezia (Trieste), Civitavecchia in Italia e Spalato in Croazia.



Inoltre, nel 2025 l’introduzione di Norwegian Viva permetterà di offrire viaggi da Istanbul, Haifa e Pireo (Atene). I viaggi di 9 e 10 giorni toccheranno i porti più importanti del Mediterraneo orientale, tra cui Atene (Pireo), Mykonos e Santorini in Grecia e Alessandria e Port Said in Egitto.



Ncl sarà l’unica compagnia di crociere a offrire viaggi open-jaw tra Istanbul e Haifa per crociere nel Mediterraneo orientale.