Norwegian Cruise Line: prenotazioni 2023 ai livelli del 2019

14:12

Norwegian Cruise Line arriva al pareggio con i livelli pre-pandemia: la holding ha infatti annunciato che le prenotazioni per il 2023 hanno quasi raggiunto i livelli del 2019.

La dichiarazione arriva insieme alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, con un Ebitda nel periodo pari a 28 milioni di euro. Inoltre viene previsto il ritorno del bilancio al profitto nel 2023.



Le entrate sono state migliori del previsto per quanto riguarda lo scontrino medio: i ricavi per giorno di crociera passeggeri sono aumentati infatti del 14% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019. E per il quarto trimestre è previsto un ulteriore incremento di 6 punti percentuali.