Royal Caribbean investe su Ravenna, nel futuro un terminal da 26 milioni

09:21

Sono 150mila i turisti condotti in soli cinque mesi in Romagna da Royal Caribbean, che lo scorso maggio ha scelto Ravenna come suo homeport lasciando le sponde di Venezia.

La compagnia crocieristica resterà nello scalo della Romagna per 35 anni e, secondo quantto riportato da Repubblica, ha sottoscritto l’impegno a costruire un terminal crocieristico da 26 milioni di euro. Entro fine anno si dovrebbe raggiungere la quota di 190mila turisti, con la prospettiva di arrivare ad almeno 300mila nel 2023.



Un’operazione fondamentale per l’inbound in regione, dal momento che l’arrivo di Royal Caribbean ha messo in moto tutto l’apparato turistico territoriale, a partire dall'aeroporto di Rimini, scelto dalla compagnia crocieristica per portare i turisti in riviera; secondo il quotidiano sono inoltre allo studio probabili accordi anche con lo scalo di Bologna.