Disney Cruise Line festeggia i 25 anni con crociere ad hoc

Disney Cruise Line ha annunciato la celebrazione del 25° anniversario con il programma ‘Silver Anniversary at Sea’, in programma da maggio a settembre 2023, che comprende nuove celebrazioni a bordo di partenze estive selezionate, fino al merchandising ad hoc.

La compagnia, come riportato da Travelpulse, offrirà infatti quest’estate crociere Silver Anniversary at Sea in tutto il mondo, dai Caraibi all'Alaska, al Mediterraneo, fino al Nord Europa.



Il Capitano Minnie Mouse e il Capitano Topolino indosseranno abiti speciali durante tutto il periodo dei festeggiamenti, e verrà inoltre presentata una nuova canzone d'autore.



Gli ospiti potranno poi regalarsi un ricordo dell’evento scegliendo uno deigli articoli della Shimmering Seas Collection, che spazia dall'abbigliamento agli accessori.



Inoltre, la compagnia ha annunciato un nuovo livello per il Castaway Club. I membri possono ora guadagnare lo stato Pearl dopo 25 crociere Disney Cruise Line, con specifici vantaggi che saranno annunciati all'inizio del 2023.



"Per 25 anni, Disney Cruise Line ha costruito un'eredità creando ricordi di vacanza per le famiglie di tutto il mondo - ha commentato Sharon Siskie, vicepresidente senior e direttore generale di Disney Cruise Line -. Al centro di questa celebrazione dell'anniversario ci sono i membri del nostro cast e della nostra troupe, che continueranno a offrire un servizio al top a tutti i passeggeri".