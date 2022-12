P&O Cruises, arriva in flotta Arvia

21:00

P&O Cruises ha preso in consegna Arvia. La new entry, gemella di Iona, è la più grande nave da crociera mai costruita per il mercato del Regno Unito.

Pubblicità

Si tratta inoltre, riporta Travel Mole, della seconda ammiraglia di P&O Cruises alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl).



Arvia sarà battezzata a Barbados. Il viaggio inaugurale partirà dai Caraibi. "Arvia è un simbolo molto evidente di ottimismo per il futuro dell'industria delle crociere", ha commentato il presidente di P&O Cruises, Paul Ludlow, durante la cerimonia di consegna. "Ora il nostro impegno sarà quello di prepararla per il viaggio inaugurale".