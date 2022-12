11:10

Salgono a 18 i Futura Club in Italia, oltre ai 3 all'estero in vista della prossima estate. Il tour operator inizia a mettere le carte in tavola per la stagione calda 2023 e annuncia un tris di new entry per la programmazione Mare Italia. Si tratta del Futura Club Cala Fiorita, a Budoni, in Sardegna, del Futura Club Borgo Rio Favara, a Ispica Mare, in Sicilia, e del Futura Club Acqua Venere, a Paestum, in Campania.

Per quanto riguarda i collegamenti, i nuovi ingressi si rivelano strategici: i primi due sono infatti nelle vicinanze, rispettivamente, degli aeroporti di Olbia e Catania, mentre il terzo consente di sfruttare la rete ferroviaria ad Alta velocità.



La programmazione 2023

“Ampliamo la programmazione del Mare Italia con tre strutture di livello che vanno anche a incrementare la nostra disponibilità di prodotto - commenta Belinda Coccia (nella foto) direttore commerciale Futura Vacanze -, dando ulteriori garanzie di scelta alla distribuzione e grande qualità agli ospiti".



I primi riscontri da parte del settore sono positivi, gettando le basi per un buon andamento dei mesi di punta del 2023: "L’accoglienza del mercato - aggiunge Coccia - è stata da subito molto favorevole e anche grazie a questi nuovi prodotti ci aspettiamo di registrare un’altra ottima stagione estiva”.