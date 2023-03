08:03

Dopo le recenti notizie riguardanti la cessione del brand Thomas Cook da parte di Fosun, che aveva rilevato lo storico marchio dopo il fallimento del 2019 trasformandolo in un'agenzia di viaggi online, arriva una precisazione da parte di Club Med, l'altro importante investimento del fondo cinese nel settore del turismo.

"Recentemente - si legge in uno statement diffuso dal tour operator - sono state diffuse da alcuni media voci secondo cui il Gruppo Fosun avrebbe intenzione di vendere il Club Med. Queste voci sono irrilevanti".



Il ruolo dell'operatore

Il comunicato procede precisando la funzione del tour operator all'interno della strategia del fondo in materia di turismo.



"Fosun - si legge - ha deciso di concentrarsi sul suo business orientato alle famiglie. In questo processo, il gruppo ha confermato che le attività turistiche (Fosun Tourism Group/Club Med) sono tra le sue attività principali".



E aggiunge ancora: "Fosun intende rimanere un attore forte nel turismo con Fosun Tourism Group e il suo core business di successo Club Med rimane una parte essenziale".