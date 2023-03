di Amina D'Addario

Una inedita programmazione dedicata al lungo raggio e una nuova sede aperta a Torino, nel quartiere Madonna di Campagna. Sono le mosse che anticipano il debutto di Mapo World, divisione dedicata ai viaggi tailor-made di Mapo Travel.



“Abbiamo aperto un nuovo canale, quello di Mapo World, che - ha anticipato a TTG Italia il direttore commerciale Gianvito Lagioia - è a tutti gli effetti una costola di Mapo Travel. La nuova divisione potrà contare su un proprio sito, un proprio logo e uno staff dedicato di grande esperienza e know-how”. Un team di cinque persone provenienti da Amo il Mondo, oggi al lavoro per sviluppare una programmazione che avrà tra i suoi punti di forza il Sud-est asiatico, il Nord America e l’Africa australe.



La squadra

A guidare il nuovo ufficio, già aperto ma pienamente operativo a partire da aprile, due manager di lungo corso come Roberto Servetti, per anni direttore prodotto di Amo il Mondo, e Fabrizio Celeghin, fino allo scorso febbraio responsabile vendite di Uvet Travel System e ora direttore commerciale di Mapo World.

“Siamo partiti nel 2001 come dmc, nel 2007 - ha ricordato Lagioia - abbiamo lanciato la programmazione Mare Italia e nel 2015 quella sul Mediterraneo. Oggi - ha aggiunto - facciamo questo passo sicuri di poter contare sulle competenze giuste per offrire un prodotto ricercato e costruito nei minimi dettagli, in linea con il prodotto di fascia medio-alta su cui abbiamo deciso di puntare fin dalla nostra nascita”.