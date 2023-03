08:04

Impulso alla sostenibilità, nuovi itinerari, nuove navi: il futuro di Msc Crociere passa da questi tre asset, riconfermati dal direttore commerciale, Luca Valentini. “Sul fronte dello sviluppo sostenibile, stiamo compiendo importanti passi avanti. Msc World Europa è la prima ammiraglia alimentata a Gnl e rappresenta un punto di svolta rispetto al passato. Va poi ricordata la riqualificazione dell’isola privata di Ocean Cay Marine Reserve alle Bahamas, trasformata in un’oasi ecosostenibile riservata ai clienti di Msc”.

Il piano industriale che procede a ritmo sostenuto – dopo il varo di Seascape e World Europa, nel giugno 2023 sarà la volta di Euribia – consente di proporre nuovi itinerari per accontentare i repeater. “Le partenze da New York ci permettono ad esempio di proporre crociere fino ai Caraibi, a Bermuda o in New England e Canada per ammirare il foliage in ottobre. Ampio spazio anche al Giappone, che dalla prossima estate sarà al centro della programmazione grazie alle crociere in partenza da Yokoama alla volta di Taiwan e Corea del Sud”. Da non dimenticare l’importante riconferma che viene dalle crociere sul Mar Rosso, che oltre a permettere le visite ad Alula, Petra, Luxor e Il Cairo, consente di abbinare una settimana di relax a Sharm El Sheikh. Tutti spunti utili a incrementare la percentuale di repeater, alla ricerca di nuove esperienze e di nuove destinazioni da scoprire.



“Proprio all’insegna del payoff internazionale ‘Discover the future of cruising’ siamo al lavoro sia sul fronte della sostenibilità, sia su quello di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie” aggiunge il direttore marketing, Andrea Guanci.

Un altro filone di sviluppo riguarda le partnership. Fra tutte, da ricordare quella con Guinness World Records, che porta a bordo la possibilità di cimentarsi nelle diverse prove di abilità.

Spazio anche alla Formula 1, di cui Msc è global partner: “Durante il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, dal 23 al 27 novembre Msc Virtuosa resterà ormeggiata in porto con vista sul circuito. Proporremo pacchetti solo pernottamento e mezza pensione, oppure abbinamenti a transfer al circuito o al biglietto per assistere alle gare – aggiunge il direttore vendite Fabio Candiani -. Altre soluzioni comprenderanno f&b e visita al circuito. Tutte soluzioni prenotabili direttamente da Msc Book e commissionabili”.

Intanto, la macchina estiva funziona a pieno ritmo: “”La curva di booking indica un anticipo addirittura superiore al dato del 2019”. I.C.



Nella foto da sinistra, Luca Valentini, Andrea Guanci, Fabio Candiani.