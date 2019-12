FlixCar in Francia: il car pooling di FlixBus sbarca Oltralpe

13:02

FlixCar espande i propri confini e arriva in Francia. Il servizio di car pooling che integra i collegamenti FlixBus sbarca anche oltralpe. Il debutto è avvenuto ufficialmente ieri, martedì 17 dicembre, e si propone come una soluzione complementare ai bus verdi.

Il servizio, infatti, mette a disposizione grate non coperte da FlixBus, con soluzioni last minute.



“Con FlixCar vogliamo offrire ai passeggeri un’altra soluzione di trasporto per spostarsi da un luogo all’altro in modo ancora più capillare, come sempre con prezzi per tutte le tasche e nel rispetto dell’ambiente - ha spiegato Yvan Lefranc-Morin, managing director di FlixBus France -. FlixCar ci consentirà di estendere ulteriormente la nostra rete e offrire, allo stesso tempo, un maggior numero di connessioni porta a porta ai passeggeri, che potranno raggiungere la propria destinazione finale grazie al car pooling dopo un viaggio in FlixBus”.