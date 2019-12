Blue Panorama: per l’estate collegamenti verso 12 isole greche

15:56

Blue Panorama riconferma la specifica attenzione verso la Grecia. Per la prossima estate, la compagnia collegherà all’Italia 12 diverse isole. A questi si aggiungono e sono già disponibili i voli che collegano l’Italia a Lampedusa, aeroporto dove la compagnia aerea è il primo vettore per numero di passeggeri trasportati.

Pubblicità

Le isole raggiunte

In dettaglio, la compagnia volerà da Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa e Roma verso Cefalonia, Corfù, Kos, Creta, Lefkada, Mykonos, Rodi, Santorini, Zante, Skiathos, Samos e Karpathos. Da Bologna sono previsti voli verso tutte le 12 isole. Da Bergamo sono esclusi solo gli aeroporti di Corfù e Samos. Da Malpensa è possibile volare verso Creta, Kos, Rodi e Skiathos. Infine, da Roma Fiumicino si vola su 11 aeroporti, ad esclusione solo dell’isola di Samos.



E per Lampedusa gli aeroporti collegati sono quelli di Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa e Roma.



Un impegno in crescita

"È un orgoglio essere l’unica compagnia aerea di bandiera italiana a collegare l’Italia verso 12 isole della Grecia e di essere anche il primo vettore dell’aeroporto di Lampedusa per traffico di passeggeri - ha spiegato Remo Dalla Porta, direttore commerciale di Blue Panorama -. L’obiettivo che ci siamo posti è soddisfare le esigenze di collegamento sia verso la Grecia, una delle mete estive più ambite, sia verso Lampedusa. Abbiamo intenzione di proporre un servizio completo e dedicato a tutte le persone che desiderano scoprire le meraviglie dei paesaggi ellenici come le acque del Mar Egeo e a chi vuole vivere esperienze uniche come quelle offerte dalla riserva naturale di Lampedusa”.