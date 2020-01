10:57

Ci sono alcune nubi all’orizzonte in merito alla fusione tra Iberia e Air Europa conseguente all’acquisizione del vettore di Globalia da parte di Iag. E i due gruppi stanno facendo gli straordinari di fine 2019 inizio 2020 per avere tutte le carte in regola ed evitare rischi di una bocciatura che fino a ieri appariva inaspettata.

Secondo quanto riportato da Preferente nelle ultime ore si è tenuto un vertice tra i piani alti di Globalia e Iag per mettere a punto tutte le strategie necessarie e i due gruppi hanno ingaggiato due società (una per parte britannica e una per parte spagnola) specializzate nel settore.



Questione Brexit in testa

Ma quali sono i nodi da risolvere, quali i punti che potrebbero creare difficoltà. L’imputato numero uno al momento è sicuramente la Brexit, che è destinata a creare uno scenario completamente nuovo e inesplorato. L’operazione Iberia-Air Europa, infatti, vede coinvolti un gruppo britannico e una società della Ue, che verrebbe rilevata in toto. Resta quindi da definire se a livello normativo l’affaire sia possibile oppure no.



Da non dimenticare poi che contro la fusione si stanno schierando alcuni big del trasporto aereo, Ryanair in testa, che si sono dichiarati pronti a mettere i bastoni tra le ruote a suon di ricorsi e guerre legali. Non mancano poi questioni politiche anche nella stessa Spagna, con favorevoli e contrari che si stanno dando battaglia.